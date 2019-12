Die große Heinz Erhardt-Show kommt nach Ludwigsburg

Stefan Linker (Heinz Erhardt-Imitator), Ralf Steltner und Karin Westfal rezitieren ein Heinz Erhardt-Gedicht nach dem anderen. Mitreißende Melodien zu humorvollen Texten, verbunden mit der Lebensgeschichte des größten deutschen Komikers, versprechen eine gute Mischung aus gesprochenen und gesungenen Texten. Die schönsten Gedichte und Balladen des Kalauer-Genies werden gekonnt zusammengefügt und in einem Guss in Szene gesetzt. Ob Ritter Fips oder König Erl, ob Made oder Kuh, selbst die sauren Zitronen und der G-Sketch werden zum Besten gegeben. Den Zuschauern wird ein Feuerwerk des Wortwitzes geboten, ein Musical voller komischer Erinnerungen an den drolligen Ausnahme-Humoristen. Die Zuschauser werden eingeladen, sich in die Welt des Heinz Erhardt entführen zu lassen, Sie werden aus dem Lachen nicht herauskommen. Versprochen! Tickets erhältlich bei allen VVK-Stellen bereits ab 35 Euro.

Die große Heinz-Erhardt-Show, Montag, 20. Januar, 20 Uhr

Forum, Ludwigsburg, www.wolff-concerts.com