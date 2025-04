Die Heidenheimer Musiknacht, 10.05.25

Die Heidenheimer Musiknacht gehört seit über 25 Jahren zu den großen Highlights im Frühjahr. Auch in diesem Jahr können sich die Nachtschwärmer wieder auf ein großes musikalisches Fest freuen. 18 Live-Acts sorgen in 16 Locations bis in die frühen Morgenstunden für ausgelassene Partystimmung.

Expand Axel Nagel & The Flowers

Die nächste Heidenheimer Musiknacht findet am Samstag, den 10. Mai statt. Veranstaltet wird die Musiknacht auch in diesem Jahr wieder von den Musikern Jörg Stockinger und Bundesverdienstkreuzträger Siggi Schwarz unter dem Motto »Heidenheimer für Heidenheim«. Das Publikum kann sich auf insgesamt 18 mitreißende Live-Acts in 16 Heidenheimer Locations freuen, die wieder einmal für einen unglaublichen Abend voll mit einem kunterbunten Musikmix und natürlich jede Menge Partystimmung sorgen werden. Am Start an diesem Abend ist das »Who is who« der regionalen Musik-Szene und natürlich auch wieder überregional bekannte Acts. Die Bands und Musiker überzeugen wieder einmal mit einer großen musikalischen Vielfalt, die von Blues Country Funk und Folk bis zu Rock und Heavy Metal reicht. Unter anderem mit am Start sind Namen wie Ikarus, Cold Shot, Your Session, The Flowers, Crossover, Bigger Bang, Fast Eddy Wilkinson, und viele mehr. Das große Highlight bei dieser Ausgabe der Musiknacht dürfte der Auftritt von Deutschlands beliebtesten Blues & Soul Sänger Andreas Kümmert sein, der seinen Namen 2013 durch den Gewinn von »The Voice of Germany« fest in die Annalen der deutschen Musikgeschichte schrieb. Andreas Kümmert trat in der Vergangenheit öfter gemeinsam mit Veranstalter Siggi Schwarz in Heidenheim auf und hat sich in die Herzen seines Publikums gespielt. Er ist der Opening Act der Musiknacht und tritt von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Heidenheimer Pauluskirche auf. Aber nicht nur dort spielt die Musik.

Neben den beliebten Heidenheimer Kneipen wird es in diesem Jahr auch in der Stadtbibliothek, im Museum im Römerbad, in der Pauluskirche, der Marienkirche und in der Michaelskirche Auftritte von Musikern geben. Das Publikum darf sich auf viele faszinierende Live-Performances freuen.

Heidenheimer Musiknacht, Sa. 10. Mai, ab 18.30 Uhr, Innenstadt, Heidenheim