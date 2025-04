Die Könige der Queen-Tribute Bands, 09.05.25

Sie entführen ihre Besucher in die Welt von Freddie Mercury und Queen. The Queen Kings liefern eine mitreißende Show mit den schönsten Songs der legendären englischen Supergroup! Die Band um Leadsänger Sascha Krebs tourt bereits seit vielen Jahren durch Deutschland und Europa und gilt als eine der besten Queen-Tributebands überhaupt. Musiker der Band arbeiteten bereits mit Brian May und Roger Taylor von Queen zusammen und waren auch Teil des Musicals We Will Rock You. In ihrer Show treffen sie genau den Sound und Geist von Queen und begeistern mit ihrer großen Leidenschaft und ihrem unglaublichen Showtalent. So kommt man ganz nah ran an die Legenden. Auch bei Fanclubtreffen des internationalen Queen-Fanclub traten sie erfolgreich auf und gewannen den Respekt der größten Queen-Fans weltweit.

The Queen Kings, Fr. 9. Mai, 21 Uhr, die halle, Reichenbach, www.diehalle.de