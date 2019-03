Die Kultura Öhringen im April

× Erweitern Matthias Brodowy

Am 9. April um 15 Uhr kommt Michel aus Lönneberga in die Kultura nach Öhringen. Er hat mehr Unfug im Kopf als irgendein anderer Junge in ganz Schweden oder vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Michel ist ein kleiner Lausbub. Seine Streiche plant er nicht, sie passieren, ganz von alleine - wie zum Beispiel die Sache mit der Suppenschüssel. Den Klassiker »Michel in der Suppenschüssel« von Astrid Lindgren bringt das Theater auf Tour auf die Bühne (für Kinder ab 4 Jahren).

Am 10. April um 19.30 Uhr sorgt Matthias Brodowy für Unterhaltung. Nachdem der Mensch über Jahrmillionen den aufrechten Gang erlernte, hat er in wenigen Jahren den Rückschritt vollzogen. Stets über sein Smartphone gebeugt, irrt er durch die Welt.

»Genau mein Ding!« heißt es am 28. April, um 20 Uhr bei Dodokay. Der Schwaben-Synchro-Grasdackel zeigt, dass der Schwabe auch über was anderes reden kann als über die Kehrwoche.

