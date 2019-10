Die Magier 2.0 in Leonberg

Vier von Grund auf unterschiedliche Magier, die alle Meister ihres Fachs sind, geben sich am 3. November in Leonberg ein Stell-Dich-Ein. Christopher Köhler ist »Der Lustige«. Lars Ruth ist »Der Seher«. Swann ist »Der Maskierte« . Sam Cole ist »Der verrückte Charmeur«. Swingen, tanzen oder klatschen ist bei diesem ungewöhnlichen Künstler genau so angesagt wie außergewöhnliche Zauberei, schnelle Tänze und unvergessliche Musik.

Die Magier 2.0, So. 3. Nov., 19 Uhr, Stadthalle, Leonberg, www.leonberg.de