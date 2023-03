Die Musik von ABBA live in Tamm erleben

Wer die Songs von ABBA in höchster Annäherung ans Original hören will, ist hier genau richtig. Bei ABBA World Revival erwartet die Zuschauer eine tolle Bühnenshow mit allen Hits von ABBA. Die Darbietung ist zu 100 Prozent live und das Repertoire umfasst mehr als 30 der bekanntesten Songs, der legendären schwedischen Mega-Band der 70er Jahre. Zehn Profimusiker haben sich zusammengetan, um die Musik von ABBA, die sie alle lieben und bewundern, zu spielen und zu singen. Die Live-Show bietet nicht nur höchste Perfektion in musikalischer Hinsicht, auch die Bühnenshow, die Kostüme und die Bühnen Choreographie sind auf höchstem Niveau. Extravagante Kostüme und eine mit Tanzeinlagen und Lichteffekten angereicherte Bühnenshow sind nur schmückende Elemente am Rande. Im Mittelpunkt steht die zeitlose Musik von ABBA, in allen ihren Facetten. alh

ABBA World Revial, Sa. 15. April, 20 Uhr, Bürgersaal Tamm,

www.livemacher.de