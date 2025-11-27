Die Musik zu Herr der Ringe – Das Konzert in Heilbronn (3.2.26)

Von 1936 bis 1949 schrieb J.R.R. Tolkien »Der Herr der Ringe«. Die ersten beiden Bände erschienen 1954 – ein Kult war geboren. Rund 25 Jahre nach seinem Tod begann mit einem Budget von 190 Millionen Dollar die Produktion der Filmtrilogie »Der Herr der Ringe«. In der zweistündigen Aufführung wird die sagenhafte Welt rund um Tolkiens „Mittelerde“ in einem einmaligen musikalischen Ereignis zum Leben erweckt – von den bedrohlichen Klängen Mordors und dem schrillen Angriff der schwarzen Reiter bis hin zu den wunderschönen lyrischen Melodien der Elben. Howard Shore, der den größten Teil der Musik für die Filmtrilogien »Der Herr der Ringe« und »Der Hobbit« sowie die Titelmusik der Serie »Die Ringe der Macht« komponiert hat, wurde für diese mit einem Oscar ausgezeichnet.

Di. 3. Februar, 16 Uhr, Harmonie Heilbronn, www.provinztour.de