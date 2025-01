Die Nacht der Musicals am 22. Februar in Bad Rappenau

Weltbekannte Hits aus dem aktuellem Broadway Musical »Moulin Rouge« werden das Publikum gleichermaßen begeistern, wie die Sensationsmusicals »The Greatest Showman« und die Eiskönigin mit dem aktuellen Wahnsinnshit »Frozen«. Ein Musikcocktail der Extraklasse: Internationale Erfolgsmusicals, aktuelle Hits und altbekannte Klassiker! So abwechslungsreich wie die verschiedenen Musicals, so vielfältig ist auch die »Die Nacht der Musicals«. Ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept sowie aufwendige Kostüme und liebevoll gestaltete Bühnenbilder machen dieses Event zur beliebtesten Musicalgala mit der Atmosphäre des New Yorker Broadway und des Londoner West End! So wird diese einzigartige Musicalsensation auch zur 25-jährigen Jubiläumstournee die Zuschauer mehr als begeistern und vollkommen in ihren Bann ziehen!

Sa. 22. Februar, 19:30 Uhr, Kurhaus, Bad Rappenau

www.badrappenau.de