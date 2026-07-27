Die neue Spielzeit in der Kultura Öhringen

Ende September ist es soweit: Die Kultura startet in die neue Spielzeit. Den Auftakt macht am 26. September eine besondere Vorpremiere von ­Oropax. Die neue Show »Zwei wie kein anderer« ist schräg, überraschend und garantiert nicht von dieser Welt. Das Publikum kann sich außerdem auf spannende, neue Formate wie »True Crime Magic« am 22. Oktober freuen, bei dem packende Kriminalfälle auf verblüffende Illusionskunst treffen, oder auf das Weihnachtssingen »Aus voller Kehle für die Seele« mit Patrick Bopp am 9. Dezember, bei dem alle mitsingen dürfen. Musikalisch wird ein abwechslungsreiches Programm geboten: Die international gefeierte A-cappella-Gruppe Naturally 7 begeistert am 27. Oktober mit ihrer Jubiläumstour und einem Sound, der kaum glauben lässt, dass hier keine Instrumente im Spiel sind.

Expand Foto: Nina Siber Naturally 7

Mit La Finesse erleben die Zuschauer am 6. Februar ein außergewöhnliches Crossover-Konzert, das die Grenzen zwischen Klassik und Moderne verschwimmen lässt. Wer lieber schunkelt und tanzt, sollte sich die dritte Öhringer Schlagernacht mit »Fredy und die Schlaghosen« am 3. April nicht entgehen lassen. Und es gibt auch ordentlich was zu lachen: ­Simone Solga nimmt am 21. Januar kein Blatt vor den Mund, Sebastian Lehmann präsentiert am 11. März die kleinen Katastrophen des Alltags, und zum traditionellen Comedy-Event am 9. April darf man sich auf ein hochkarätiges Ensemble mit Helge Thun, Fabian Lampert, Martin Sierp und dem Huub Dutch Duo freuen. Für Familien wartet mit »Urmel aus dem Eis« am 2. Dezember ein echter Klassiker auf kleine und große Theaterfans.

Mehr Infos unter www.kultura-oehringen.de