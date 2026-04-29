Die Open Air-Konzerte des ­Mosbacher Sommers 2026

Auch in diesem Sommer ­verwandelt sich der Große ­Elzpark in Mosbach wieder in ­eine Open-Air-Arena. Die Musikfans dürfen sich auf The BossHoss, die RockFM Rock Night und Chris de Burgh freuen.

Expand Foto: Sebastian Balz

Live auf der Bühne sind The BossHoss ein unvergessliches, explosiv-energiegeladenes Erlebnis – pure Power, die mitreißt! Wenn die sieben charismatischen Hauptstadt-Cowboys, allen voran die beiden Frontmänner Alec »Boss Burns« Völkel und Sascha »Hoss Power« Vollmer, auf der Bühne stehen, kommen Rock’n’Roll-Fans voll auf ihre Kosten. Mit dem Sound des brandneuen Albums kehren sie auch live zu ihren musikalischen Wurzeln zurück.

Auch in diesem Sommer wird es in Mosbach wieder laut und rockig werden. Bei der RockFM Rock Night werden Bülent Ceylan, Dave Hill’s Slade und Gotthard den Rockfans gewaltig einheizen. Comedy mit Haltung. Entertainment mit Empowerment. Und Humor mit zum Nachdenken anregenden Elementen zwischen den Zeilen. Was für viele Gegensätze darstellt, macht ihn zu genau jenem Künstler, der er seit mehr als 20 erfolgreichen Jahren ist: Bülent Ceylan ist Comedian und Musiker. Die legendäre britische Glam-Rock und Hard-Rock Band Slade wurde mit Songs wie »Far Far Away«, »Cum on Feel the Noize« und »Coz I Luv You« zu einer der erfolgreichsten Band der 1970er Jahre in Großbritannien. Seit über drei Jahrzehnten steht der Name Gotthard für kraftvollen, ehrlichen und zeitlosen Rock – Made in Switzerland. Was Anfang der 1990er Jahre in einem kleinen Proberaum in Lugano begann, entwickelte sich zu einer internationalen Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht.

Seine Gastspielreisen im Alleingang sind dermaßen erfolgreich, dass sie im Sommer 2026 in eine erneute Verlängerung gehen! Seit über fünf Jahrzehnten gehört Chris de Burgh zu den prägenden Stimmen der internationalen Musikszene. Mit einer unverwechselbaren Mischung aus Pop, Rock, Folk und balladesker Erzählkunst hat der britisch-irische Sänger und Songwriter Generationen von Fans weltweit berührt.

Do. 23. Juli, 19:30 Uhr The BossHoss

Fr. 24. Juli, 18:30 Uhr RockFM Rock Night

Sa. 25. Juli, 19 Uhr Chris de Burgh

Großer Elzpark, Mosbach

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