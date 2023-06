Die Open Air Konzerte des Mosbacher Sommers 2023

Auch 2023 bietet der Mosbacher Sommer wieder ein vielseitiges Programm und die Musikfans dürfen sich vom 26. bis zum 29. Juli auf gleich vier Open Air Konzerte im Großen Elzpark freuen. Wie die Zeit vergeht… die Zeiten & Zeichen-Tour 2022 ist inzwischen Geschichte und der Blick geht nach vorne – mit spannenden Ausblicken, aber auch mit Rückblicken über die vergangenen Jahrzehnte seines Schaffens. Hubert von Goisern wird in diesem Sommer unter dem Motto »Neue Zeiten, Alte Zeichen« Konzerte geben, so auch beim Radio Ton Festival mit Hubert von Goisern am Mittwoch, 26. Juli, um 20 Uhr.

Seit Jahren begeistert »SWR1 Pop & Poesie in Concert« das Publikum. Im Sommer kommt das musikalische Highlight mit dem neuen Programm »Die 80er Show« nach Mosbach. Am Donnerstag, 27. Juli, ist das Team aus Schauspielern und Musikern um 20 Uhr im Großen Elzpark zu erleben. Die 80er stehen für pure musikalische Energie, kaum ein anderes Jahrzehnt war musikalisch so vielfältig: Zu Pop, Rock und Punk kamen New Wave und Synthiepop, Heavy Metal war erfolgreich wie nie zuvor. Die 80er haben unvergessliche Hits hervorgebracht und viele davon erzählen großartige Geschichten. Höchste Zeit, dass die 80er ihre eigene Show bekommen!

Wie auch immer das Wetter sein mag – der 28. Juli wird auf jeden Fall heiß, denn an diesem Freitag heizen ab 18 Uhr Brian Downey‘s Alive & Dangerous, Manfred Mann’s Earth Band sowie Saga zum Regenbogen2 Open Air »Classic Rock Night« ein. Seit mittlerweile 45 Jahren sind SAGA am Start und sorgen immer noch für volle Hallen und beste Live-Stimmung.

Bereits seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums »Verschwende deine Zeit« und der Hymne »Symphonie« im Jahr 2004 gehören Silbermond zur Top-Riege deutschsprachiger Pop-Rock-Künstler. Nach ihrer fulminanten Open Air Tour 2022 ist die Band in diesem Sommer unter dem Motto »AUF AUF – Sommer 2023« unterwegs und kommt am Samstag, 29. Juli, um 20 Uhr zum Radio Ton Festival nach Mosbach in den Großen Elzpark.

Mi. 26. bis Sa. 29. Juli, Großer Elzpark, Mosbach, www.provinztour.de