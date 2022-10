Die Orsons Spoken Arts Festival feiert Premiere

Eine Woche lang feiert das Spoken Arts Festival die Vielfalt und Fülle der künstlerischen Ausdrucksformen rund um das gesprochene Wort. Die erste Festivalausgabe ist den 1920er-Jahren gewidmet und wird »die Strahlkraft dieser kulturellen Epoche bis in die Gegenwart der 2020er-Jahre neu beleuchten«, so der künstlerische Leiter Joachim A. Lang. »Mit Spoken Arts wurde ein besonderes Format geschaffen, das die Sprechkunst erstmals in einem Festival mit anderen Gattungen der Kunst zusammenführt. In dieser Form hat es das noch nicht gegeben«, erklärt Uta Kutter, Direktorin der Akademie für gesprochenes Wort. Hauptspielort ist das Theaterhaus Stuttgart, außerdem bieten das Deutsche Literaturarchiv Marbach, das Kunstmuseum Stuttgart, das Literaturhaus Stuttgart sowie die Schauspielbühnen in Stuttgart Veranstaltungen an.

Spoken Arts Festival, Di. 25. bis So. 31. Oktober, Theaterhaus Stuttgart, www.spoken-arts-festival.de