Die Pralinetten, 26.04.26

Wenn schwäbischer Witz auf dreifache Weiblichkeit trifft, entsteht Humor, der Herz und Zwerchfell gleichermaßen trifft. Die Parlinetten fegen gemeinsam und solo über die Bühne und servieren Comedy und Kabarett, das von feiner Pointe bis bitterherbem Lacher alles bietet. Sabine Schiefbeobachtet das Absurde des Alltags mit warmherziger Schräglage. Käthe Kächele bringt Energie pur, kommentiert Alltag, Erziehung, Technikfrust und Klimakoller mit schwäbischer Direktheit. Christiane Maschajechi, die »Schwäbische Erotik«, rundet das Trio mit frechem Gesang, Spiel und Selbstironie ab. Gemeinsam kreieren sie eine Mischung aus Spaß, Musik und schlagkräftiger Logik.

Die Pralinetten, So. 26. April, 19 Uhr, Uditorium Uhingen, www.uditorium.de