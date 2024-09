Die »RosaKehlchen« am 29. September in Eberbach

Was kommt heraus, wenn eine Gruppe von 16 schwulen Männern aller Altersstufen, die Spaß am gemeinsamen Singen haben, musikalischen Anspruch und witzige Unterhaltung mit politischem und gesellschaftlichem Engagement verknüpfen? Die »RosaKehlchen«. Seit 31Jahren sind die RosaKehlchen ein fester Bestandteil der (nicht nur queeren) Unterhaltungskultur im Rhein-Neckar-Raum. Die Bühnen-Programme sind aber nicht einfach nur amüsant. Sie enthalten auch immer eine Botschaft, über die sich niemand groß wundern dürfte: Gleiche Rechte für alle. Auf der Bühne geschieht das mit viel Witz. Die Männer, die sich offen zu ihrer Homosexualität bekennen nehmen ihr „Anderssein" mit Mut zur Show und viel Selbstironie auf die Schippe. Bekannte Popsongs, Schlager oder zu Herzen gehende Choräle werden mit Wortwitz und in der Regel selbstgeschriebenen Texten frech und schräg - mal szenisch-choreographisch, mal a capella oder mit Klavierbegleitung präsentiert.

So. 29. September, 18:30 Uhr, Depot 15/7, Eberbach, www.kulturlabor-eberbach.de