Die Schöne und das Biest – das Musical, 22. und 23.01.26

Ungeheuer schön: In seinem Musical-Highlight »Die Schöne und das Biest« erzählt das Theater Liberi eindrucksvoll die berührende Geschichte über die wahre Liebe. Gefühlvolle Eigenkompositionen und viel Poesie entführen gemeinsam mit Witz und Emotion in die Welt dieses bezaubernden Märchens – ein Live-Erlebnis für die ganze Familie! Auf der Bühne entsteht eine märchenhafte Kulisse: das wandelbare Bühnenbild wechselt zwischen Belles Zuhause und dem verzauberten Schloss, das mit den traumhaften Kostümen um die Wette funkelt. Als sich eines Tages ein armer Kaufmann in den Schlossgarten verirrt und dort eine Rose pflückt, fordert das Biest dafür einen hohen Preis.

Do. 22. und Fr. 23. Januar, 15 Uhr, Tauberphilharmonie, Weikersheim, www.tauberphilharmonie.de