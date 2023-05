Theater Die Schupfnudel*Innen in Heilbronn

Die Schupfnudel*Innen in Heilbronn

Nachdem in den 90ern das Schupfnudel Programm Erfolge feierte, wird dieses 30 Jahre später neu aufgefahren. Nur diesmal aus der Sicht der Frauen. Mit Musik aus den 80ern und zwischendurch ein paar Klassikern von Grönemeyer und den Ärzten, wird die Beziehung zwischen Mann und Frau nochmal neu beleuchtet. Am Ende steht die Frage: Werden Frauen jemals erfahren, wie Männer ticken? In witziger und ironischer Herangehensweise, geht das Theaterschiff Ensemble auf die Reise nach Antworten.

Die Schupfnudel*Innen, Fr. 16.Juni & Sa. 17.Juni & Mi 21.Juni & Fr. 23.Juni & Fr. 30.Juni, jeweils 20 Uhr, Theaterschiff Heilbronn