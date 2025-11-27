Die stille Nacht in Sinsheim (9.12.25)

Am 24. Dezember klingelt es unerwartet an der Tür und Gabrielle, das Mädchen im Haus, wird von einem jungen Pärchen auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit überrascht. Gabrielles Vater schickt die Gäste genervt wieder weg. Doch Gabrielle lässt der Besuch keine Ruhe. Sie macht sich trotz Schneegestöber auf die Suche nach den beiden Fremden und erlebt dabei ein zauberhaftes Abenteuer, das die Zuschauer auf eine Reise zurück ins Jahr 0 mitnimmt. Hervorragende Stimmen und großartige Melodien sorgen für Gänsehautmomente.

Di. 9. Dezember, 19 Uhr, Dr.-Sieber-Halle, Sinsheim, www.wacky-showkultur.de