Die Supershow ganz ohne Tiere: Main-Tauber-Weihnachtscircus setzt Maßstäbe, 19.12.26 bis 06.01.27

Ein komplett neues Programm, mit mehr als 50 ausgezeichneten Künstlern, Tänzerinnen und Musikern aus aller Welt – so viel wie nie zuvor: Der 7. Main-Tauber-Weihnachtscircus setzt ab 19. Dezember ausschließlich auf artistische Glanzleistungen. So verblüfft eine Live-Mondlandung auf fantastische Weise im Chapiteau. László Simet präsentiert »Semaphore«, seine beim Circusfestival in Monte Carlo ausgezeichnete und weltweit einzigartige Darbietung mit vier Astronauten unter der Circuskuppel. Eine Motorradkugel mit acht Fahrern aus Kolumbien sorgt für Adrenalin und schweißnasse Hände. Die italienische Ausnahmeartistin Kelly Folco brilliert auf 15 Ein-Rädern übereinander in zwölf Meter Höhe. Highspeed-­Jonglage, der weltbeste Armbrustschütze, das »Duo Salvini« als Musical-Clowns und eine schräge Trampolin-Comedy sind nur einige der vielen weiteren Highlights eines durch und durch begeisternden Live-Events. Eine Veranstaltung für die ganze Familie, die bis 6. Januar 2027 Spitzenartisten aus 16 Nationen in Bad Mergentheim auf dem Volksfestplatz zu einem herausragenden Ganzen kombiniert. Und das erstmals in der Region und weit darüber hinaus ganz ohne Tiere. So entsteht Raum für neue Entwicklungen bei Requisiten, Abläufen und Choreografie. Zudem erwartet die Besucher erstmals in dieser Spielzeit ein sechs-köpfiges Live-Orchester plus Sängerin. Der Vorverkauf läuft und die besten Plätze sind schnell weg. Karten gibt es schon ab 15 Euro online und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen in der Region.

Sa. 19. Dezember bis Mi. 6. Januar, Volksfestplatz, Bad Mergentheim, www.mt-weihnachtscircus.com