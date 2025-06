Die Teddy Show: Drei Tage Comedy Pur in der Schleyer Halle, 11. bis 13.07.25

Für die Fans sind es wahre Festtage: Comedian Tedros Teclebrhan, besser bekannt unter seinem Spitznamen Teddy, tritt drei Tage nacheinander in der Stuttgarter MHP Arena auf. Seine Videos, in denen er den Integrationstest-Kandidaten Antoine spielt, gingen viral. Der Schauspieler und Comedian mit eritreischen Wurzeln wuchs südlich von Tübingen auf. Es mag sein, dass dies sein Interesse an transkulturellen Themen triggerte. Diese machen auch seine multiperspektivischen Bühnenshows aus – und ist damit äußerst erfolgreich. Was Teddy sich diesmal dafür alles überlegt wird noch nicht verraten, aber es wird garantiert wieder eine große Show werden mit der ein oder anderen Überraschung. Keiner vereint wie Teddy Comedy, Musik, Tanz und Schauspielerei. Und Antoine, Percy oder Lohan werden auch mit dabei sein.

Teddy Show, Fr. 11. bis So. 13. Juli, 19.30 Uhr, MHP Arena, Stuttgart, www.s-promotion.de