Die Todes-Wuchtel Michael Mittermeier on Tour

Was der bayrische Comedien Michael Mittermeier von Donald Trump hält und wie Eltern mit Dämm-Material das Synapsen-Mikado ihrer Teenie-Kinder unter Kontrolle bekommen hat er MORITZ-Redakteurin Sophia Budschewski verraten.

Du bringst bei Deiner aktuellen Tour den »George-Clooney-Faktor« (stehst zu Deinen grauen/weißen Haaren) auf die Bühne.

Ich kann wenig dagegen machen. Klar, könnte ich mit schwarz überfärben, wie das andere Männer mit Anfang 50 machen, aber die sehen dann auch aus wie ein Harry Wijnvoord Verschnitt. Meine Haare sind so, wie die Natur es mir gegeben hat.

In Deinen früheren Programmen nennst Du das »den grauen Panther«...

Das fängt mit den Sackhaaren an... Die werden grau und das wandert dann nach oben, das ist ein weiter Weg. Und jetzt ist es eben oben angekommen (lacht).

Dein neues Programm heißt: »Lucky Punch – die Todes-Wuchtl schlägt zurück«. Mit dem Lucky Punch können die meisten noch was anfangen, aber was ist die Todes-Wuchtl?

Die Wuchtel ist das österreichische Wort für richtig gute Pointe. Die Todes-Wuchtel ist dann der Gag, der wirklich einschlägt. Im Programm erzähle ich, dass mir eine Wuchtel mal das Leben gerettet hat.

Auch Deine Bühnenoutfits haben sich über die Jahre verändert: von der schwarzen Lederhose in »Zapped« zum Anzug beim aktuellen Programm. Hat das auch mit dem reifen Alter zu tun?

Im Anzug sieht man einfach cooler aus, als in manch schrägem Rock´n´Roll-Outfit.

Merkel hört auf, damit geht eine Ära zu Ende. Welche Kandidaten haben wir Deiner Meinung nach für das Bundeskanzleramt?

Das ist die Frage: Wer wird unsere nächste Kanzlerin? Jens Spahn...(schreit).Oder Friedel März. Ein Mann, den man 15 Jahre nicht mehr gesehen hat.

Den haben die irgendwo zwischengelagert und dann mit dem CDU-Kastortransport, also Kastor demokratische Union, rüber gekarrt und jetzt wieder rausgeholt. Auch AKK (Annegret Kramp-Karrenbauer) ist im Gespräch. Früher habe ich gesagt AK heißt Arschlochkind, AKK habe ich noch nicht rausgefunden, was das heißt. Dann lieber Jens Spahn, den keiner mag, der trotzdem glaubt, dass er Kanzler wird. Das ist Wahnsinn, oder? Ein Mann, den keiner mag, die Umfragen sind ein Desaster, und er steht da: ‚Ja, logisch, ich will CDU-Chef und Kanzler werden.‘ Schön, dann haben wir einen Kanzler, den keiner mag. Den haben wir jetzt auch, scheinbar.

Du bist regelmäßig in den USA unterwegs. Machst Du das auch seit Trump Präsident ist?

Ich mache auch weiterhin gerne Urlaub in den USA und trete dort auf. In Deutschland hat das eine andere Bewandtnis als in den USA. Wenn du dort auf die Bühne gehst und einen Trump-Witz machst, dann lachen alle. Wir glauben in Deutschland, dass alle Amerikaner doof sind, weil sie Trump gewählt haben. Aber wir befinden uns alle in einer ähnlichen Phase, wo Parteien nicht mehr für voll genommen werden. Stichwort: ‚Lügenpresse‘. Und da brauchen wir nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen.

Wer ist Dein Alltagsheld?

Die Zwiebelkönigin aus Obermittelunternebenfranken. Das ist eine Heldin.

Deine Tochter ist jetzt im Teenageralter, da werden Mädchen bekanntlich anstrengend. Wie gehen Deine Frau und Du mit der Situation um?

Es wird laut. Das ist es eigentlich jetzt schon. Von null auf hundert. Das bricht wie ein Gewitter über dich herein. Meine Empfehlung ist: Kauft Dämmmaterial. Wenn es losgeht, dann können Eltern nur die Dämmung einschalten und aus dem Zimmer gehen. Nach einer halben Stunde kann man wieder rein. Dann legt sich bei Kindern das Synapsen-Mikado, was bei denen im Kopf entsteht, wieder ein bisschen.

Stichwort Helikopter-Eltern. Ist das eine Beobachtung, die Du und Deine Frau auch machen, oder nur ein hochgepuschtes Thema?

Es sind andere Eltern, wie früher. Über was sich Eltern heute Gedanken machen, das hat früher die Eltern nicht interessiert. Ich denke, dass es Lehrer nicht einfach haben. Wenn dann die Kampfmütter von Arschlochkindern auftauchen und den Lehrern erklären, wie sie die Kinder zu behandeln haben. Das ist glaube ich heute ein Problem.

Hast Du schon Angst vor dem Moment, wenn Deine Tochter den ersten Freund mit nach Hause bringt?

Nein, der muss Angst vor mir haben, nicht ich vor ihm.

