Die Toten Hosen: Punkrock im Kessel, 13.06.26

Der Cannstatter Wasen verwandelt sich im Sommer erneut in die größte Konzertarena der Stadt: Die Wasen-Open-Airs zählen zu den spektakulärsten Musikereignissen in Stuttgart. In diesem Jahr steht ein besonderes Highlight auf dem Programm: Die Toten Hosen kommen am 13. Juni für ein großes Open-Air-Konzert in den Stuttgarter Kessel. Nach drei Jahren Pause kehrt die Band mit einer umfangreichen Stadion- und Open-Air-Tour zurück auf die Bühne. Im fünften Jahrzehnt ihrer Karriere zeigen sich die Musiker entschlossener denn je, noch einmal mit voller Energie auf Tour zu gehen. Mit alten Klassikern und neuen Songs werden sie ihr Publikum begeistern.

Die Toten Hosen, Sa. 13. Juni, 17 Uhr Cannstatter Wasen, Stuttgart, www.musiccircus.de