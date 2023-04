Die Udo Jürgens Story in Reutlingen

Packende Melodien, ein einzigartiger Charakter und ein unsterbliches Lebenswerk: Udo Jürgens begeisterte auf seinen Tourneen Millionen von Fans. Die im Jahr 2014 in Wien als beste Theaterschauspielerin des Jahres ausgezeichnete Gabriela Benesch hat zusammen mit Ihrem Lebensgefährten, dem Schweizer Regisseur, Schauspieler und Autor Erich Furrer einen locker-amüsanten, kurzweiligen, informativen und höchst unterhaltsamen Konzertabend zu Ehren und in Gedenken an den großen Udo Jürgens zusammengestellt. Alex Parker singt dabei die Werke des unvergessenen Entertainers, als stünde dieser persönlich auf der Bühne. Gabriela Benesch führt als Erzählerin durch den Abend. Tochter Jenny Jürgens schwärmte nach der Premiere: »Ein großartiger Abend zu Ehren unseres Vaters, der mir wahnsinnig gut gefallen hat! Ein Muss für alle Udo-Fans!«

Die Udo Jürgens Story, Do. 18. Mai, 20 Uhr, Stadthalle, Reutlingen

www.livemacher.de