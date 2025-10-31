Die ultimative Ärzte- und Hosen-Tribute-Show, 21.11.25

Wenn »Alex im Westerland« loslegt, trifft Punkrock auf Party und Nostalgie auf Vollgas. Die Frankfurter Band zollt den beiden deutschen Punk-Ikonen Die Ärzte und Die Toten Hosen Tribut – mit einem Bühnenprogramm, das zu 100 Prozent aus ihren größten Hits besteht. Die vier erfahrenen Musiker liefern nicht nur eine mitreißende, authentische Show, sondern machen das Publikum zum festen Teil des Geschehens. Mitsingen, mitfeiern, mitschreien – »unrockbar« bleibt hier niemand! Dabei überzeugt die Band mit musikalischer Klasse: Ärzte-typische Mehrstimmigkeit, Hosen-artige Gitarrensoli und feine Akustik-Momente sorgen für Sound und Gänsehautfeeling. Ob Festival, Stadtfest, Club oder Privatparty – »Alex im Westerland« zündet ein Feuerwerk aus Musik und Stimmung. Und spätestens bei »Alles unter Strom« ist klar: Diese Show ist mehr als ein Konzert – sie ist ein Erlebnis!

Alex im Westerland, Fr. 21. November, 21 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de