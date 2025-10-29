Die Umkleide – das Podcast-Event live auf der Bühne, 21.11.25

Integration, Vielfalt, Teamgeist – und echte Geschichten aus »Der Umkleide«. In diesem Podcast treffen Sport und Gesellschaft in der Umkleide aufeinander. Im Rahmen der Kampagne DemHOKratie der Kulturstiftung Hohenlohe und des Hohenlohekreises und in Kooperation mit dem Sportkreis Hohenlohe spricht Fabio Gentile mit Menschen, die auf und neben dem Spielfeld etwas bewegen. Und das tut er u.a. live am 21. November in der Mehrzweckhalle in Waldenburg. U.a. wird auch hier DFB-Schiedsrichterchef Knut Kircher zu Gast sein. Außerdem sind die Hohenloher Spitzensportlerin Bera Wierhake und der Stuttgarter Polizeipräsident Thomas Berger als Talkgäste dabei. Neben den Gesprächen wird es Break Dance-Vorführungen des TSV Künzelsau und thematische Poetry Slam-Einlagen von Lily Günther geben. Der Eintritt ist frei.

Fr. 21. Novemberm, 19 Uhr, Mehrzweckhalle, Waldenburg, Anmeldung unter demokratie@hohenlohekreis.de oder telefonisch unter 07940-18348