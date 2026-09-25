Die Umkleide live: Deine Kindheit trifft heute Entscheidungen, 09.10.26

Am 9. Oktober kommt die »Umkleide live« zum zweiten Mal auf die Bühne der Sparkasse Künzelsau. Kein klassischer Live-Podcast zum bloßen Zuhören, sondern ein Abend mit echten Geschichten, überraschenden Perspektiven, Fußball, TV und Poetry Slam. Dabei geht es auch um etwas, das unsere Gesellschaft zusammenhält: einander zuhören, unterschiedliche Lebenswege verstehen, andere Meinungen aushalten und respektvoll miteinander umgehen. Denn Demokratie findet nicht nur in Parlamenten statt.

Expand Foto: Beat Baschung Urs Meier

Uğur Ağören musste aufgrund schwerer Clusterkopfschmerzen früh in Rente. Heute kämpft er sich mit Sport, Ernährung und einem neuen Lebensgefühl Stück für Stück zurück. Seine Geschichte führt bis in seine Kindheit – und zeigt, wie Erlebnisse von damals unser Leben noch viele Jahre später beeinflussen können. Mit Urs Meier sitzt ihm einer der bekanntesten ehemaligen internationalen Fußballschiedsrichter gegenüber. Er kennt Entscheidungen unter maximalem Druck, stand auf den größten Fußballbühnen der Welt und ist heute als Fußball- und TV-Experte bekannt. Natürlich wird es auch um die WM 2026, ihre Aufreger, Schiedsrichterentscheidungen und den VAR gehen. Eine ganz andere Perspektive auf das Thema Kindheit bringt Poetry-Slammerin Lilly Günther auf die Bühne. Durch den Abend führt Fabio Gentile, Moderator, Podcaster und langjähriger Fußballschiedsrichter. Zwei Gäste. Zwei völlig unterschiedliche Welten. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Podcast- und Kommunikationsagentur fabjulous, der Sparkasse Hohenlohekreis und der Initiative DemHOKratie der Kulturstiftung Hohenlohe.

Fr. 9. Oktober, 19.30 Uhr, Sparkasse Künzelsau, Tickets bei reservix.de oder über die Kulturstiftung Hohenlohe, fabjulous.de