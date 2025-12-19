Die Unfassbaren – Magic Comedy & Hypnose in Sinsheim (12.1.26)

Die multimediale Magic Comedy & Hypnose Show der Unfassbaren mit Magier Ben David und Hypnotiseur Christo. Beide präsentieren einen Abend voller Comedy, Zauberei, Musik, Hypnose und Unterhaltung. Im übrigen haben alle Zuschauer die Chance, live, echt und in Farbe an der Show teilzunehmen. Denn hier wird das Publikum zu den Stars des Abends. Interaktion ist gewiss! Zwischen den magischen Momenten sorgt feiner Humor für Leichtigkeit. Es wird gelacht – miteinander, nicht übereinander. Die Unfassbaren Comedy ist klug, charmant und überraschend. Bereit, sich hypnotisieren zu lassen? Wenn nein, einfach die Großmutter nach vorne schicken.

Mo. 12. Januar, 19 Uhr, Dr.-Sieber-Halle, Sinsheim

www.die-unfassbaren.de