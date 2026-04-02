Die Wut, die bleibt in Bad Wimpfen (29.4.26)

Durch den Sprung der Mutter fehlt der Familie alles, was sie bisher zusammengehalten hat: Liebe, Fürsorge, Sicherheit. Sie konnte und wollte nicht mehr funktionieren. Sarah, die beste Freundin, unterstützt die Hinterbliebenen. Sie wird vom Familienvater wie selbstverständlich in den Alltag der Familie integriert. Das macht Sarah wütend. Auch Lola, die älteste Tochter, durchlebt Trauer, aber vor allem Wut auf das Patriarchat, welches sie nicht nur von den Männern, sondern auch von ihrer toten Mutter und Sarah gestützt sieht. Gemeinsam mit ihrer Freundin Sunny macht sie dem System eine Kampfansage. Sie setzen sich aktiv zur Wehr und rächen begangenes Unrecht.

Mi. 29. April, 19: 30 Uhr, Kursaal, Bad Wimpfen

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