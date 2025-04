Die Zarah Leander-Show in Bad Rappenau, 8.5.25

Zarah Leander, Megastar und Schlagerlegende der UFA-Zeit, war die bestbezahlte Künstlerin der Filmgeschichte. Ihre Lieder wurden millionenfach verkauft. Die Film - Industrie verdiente an ihr Milliarden. Die Melodien der Leander gingen um die ganze Welt. Auch heute noch werden sie von Generation zu Generation weitergetragen. Dieser Abend ist eine Hommage an die Sängerin Zarah Leander, die in einem Interview sagte: »Hier sind meine Lieder! - Wenn ihr meine Filme vergesst, dann ist mir das wurscht!« Sie wird gesungen von Claudia Dylla.

Do. 8. Mai, 19:30 Uhr, Wasserschloss, Bad Rappenau, www.badrappenau.de