Die Zauberflöte – The Opera but not the Opera, 13.06. bis 31.07.26

Das Wandertheater Kratky-Baschik ist pleite. Also muss dringend ein Hit her. So nimmt sich die fahrende Truppe Mozarts beliebte Oper »Die Zauberflöte« vor. Die Songs werden kurzerhand neu arrangiert, das Libretto umgedichtet und Mozarts Motive verwandeln sich in Songs der unterschiedlichsten Stilrichtungen. Es entsteht keine klassische Opernaufführung, sondern eine Würdigung im besten Sinne. »Die alten Rollenzuschreibungen werden neu interpretiert – klug, unaufdringlich und humorvoll«, so Regisseur Andreas Kloos. Zwischen Komik, Chaos und Pannen entsteht ein Spiel, das auch das eigene Gelingen immer wieder infrage stellt. »Das Ensemble besteht aus sehr guten Sängerinnen und Sängern und hat unglaublich große Lust an dem Stoff.«

Musikalisch entfaltet sich eine vielschichtige Collage. »Songs aus der ganzen Popgeschichte werden mit einbezogen«, erklärt der musikalische Leiter Edgar Müller-Lechermann. Gemeinsam mit einer eingespielten Band freut er sich, die Zuschauenden zu einem »Irgendwie habe ich die Melodie schon mal gehört« – Leitmotiv zu verführen.

Die Inszenierung nutzt den Open-Air-Raum der Esslinger Maille. »Die Freilichtkonzeption kommt unserer Neufassung – die ja von einer Wandertheatergruppe erzählt – sehr entgegen«, so Kloos. Die Bühne verschmilzt mit der Stadt, das Publikum sitzt mitten im Geschehen und selbst Wetter und Umgebung werden Teil der Inszenierung. Gleichzeitig stellt dies hohe Anforderungen an Sound und Zusammenspiel. »Die klangtechnische Umsetzung ist aufgrund der Größe der Spielfläche eine Herausforderung. Und das gegenseitige Hören ist ungeheuer wichtig«, betont Müller-Lechermann. »Die Zauberflöte – The Opera but not the Opera« ist ein Theaterabend für alle: mit viel Raum zum Lachen, Nachdenken, Mitfiebern sowie zum Neu- und Wiederentdecken.

Die Zauberflöte – The Opera but not the Opera, Sa. 13. Juni bis Fr. 31. Juli, Open Air Theater Württembergische Landesbühne, Esslingen,alle Infos, Tickets & Termine: wlb-esslingen.de