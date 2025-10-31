Diego Piñera auf musikalischer Weltreise, 15.11.25

Der deutsch-uruguayische Schlagzeuger und Komponist Diego Piñera steht für eine faszinierende Mischung musikalischer Welten: lateinamerikanische Rhythmik, die kreative Freiheit Berlins und die energiegeladene Atmosphäre New Yorks verschmelzen in seinem Schaffen zu einem einzigartigen Sound. In seinem hochkarätig besetzten Quartett »Berlin Odd Wisdom« entfaltet sich ein musikalischer Dialog von außergewöhnlicher Intensität und Präzision. Im Zentrum von Piñeras Kompositionen steht ein komplexes rhythmisches Konzept, das auf dem Clave-Prinzip basiert und meisterhaft in ungerade Taktarten übertragen wird. Diese rhythmische Raffinesse schafft Raum für spontane Improvisation, dichte Klangwelten und überraschende Wendungen. Piñeras Musik ist dabei nie nur technisch brillant – sie pulsiert, fordert heraus und bleibt stets voller Spielfreude.

Berlin Odd Wisdom, Sa. 15. November, 20 Uhr, a.l.s.o. ...kulturcafé, Schwäbisch Gmünd, alsogmuend.de