Diener für Oine - Der Klassiker auf Schwäbisch in Bad Rappenau (19.12.25)

Miss Sophies legendäre Geburtstagsfeier ist längst ein fester Bestandteil des deutschen Jahresendprogramms. Wie jedes Jahr lädt sie ihre längst verstorbenen Freunde zu einem festlichen Dinner ein, das von ihrem treuen Butler James ausgerichtet wird. Dabei sorgt James’ Versuch, die Rollen aller Gäste zu übernehmen, für eine Reihe komischer Missgeschicke und unvergesslicher Momente. »Diener für Oine« garantiert einen kabarettistischen Hochgenuss. Jakob (Butler James) und Marie (Miss Sophie) legen wieder los – und dieses Mal wird es richtig turbulent! Der allgegenwärtige Staubsauger, der in keinem ordentlichen schwäbischen Haushalt fehlen darf, stellt den Butler vor einige Herausforderungen. Je mehr getrunken wird, desto tückischer wird er, und schon fliegt ein Brathähnchen durch die Luft – zum Glück kein echtes. Doch egal, was passiert: Marie bewahrt stets ihre Fassung.

Fr. 19. Dezember, 19:30 Uhr, Kurhaus, Bad Rappenau

www.livemacher.de