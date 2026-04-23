Diese waren Pomp und Freude, 03.05.26

1967 in Eltville am Rhein geboren, zählt der Countertenor Andreas Scholl seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den herausragenden Sängern der Alten Musik. Er studierte an der schweizerischen Schola Cantorum Basiliensis bei Richard Levitt und René Jacobs. Mit einem Einspringer katapultierte Scholl sich in den Olymp der Alten Musik: auf Wunsch von René Jacobs trat der Sänger 1993 bei einem Liederabend im Pariser Théâtre Grévin auf. 1998 sang er erstmals den Bertarido in Händels »Rodelinda« beim Glyndebourne Festival. In Feuchtwangen ist Andreas Scholl mit seiner Ehefrau Tamar Halperin zu erleben. Gemeinsam öffnen sie dem Publikum die Türen in die facettenreiche Klangwelt der Barockmusik.

So. 3. Mai, 19 Uhr, Stadthalle Kasten, Feuchtwangen, kunstklang-feuchtwangen.de