Dieter Falk TRIO in Neckarsulm

Das Dieter Falk TRIO nimmt die Besucher mit auf eine »Zeitreise durch die Musikgeschichte«. Der Düsseldorfer Komponist, Arrangeur und Pianist Dieter Falk und seine Band spielen die bekanntesten deutschen Songs der Musikgeschichte in einer mitreißenden Mischung aus Pop, Rock, Klassik und Jazz. Zwischen den Stücken erzählt der Pianist und Musikproduzent Anekdoten aus seinem künstlerischen Schaffen in der Musikbranche und gewährt so Einblicke in seine 40-jährige Karriere. Fester Bestandteil seiner Konzerte ist ein kurzes »Wunschkonzert«.

So. 2. Juni, 19 Uhr, Schützenhaus Neckarsulm, www.kreatief-neckarsulm.de