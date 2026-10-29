Dietlinde Ellsässer in Tübingen, 19.11.26

Neuigkeiten und Anderweitiges: Dietlinde Ellsässer feiert mit erotischen Seufzern und Heiterkeit das Augenblicksglück. Man kann mit zwanzig hinreißend sein, mit vierzig charmant und den Rest seiner Tage unwiderstehlich. Und ja, altern ist nichts für Feiglinge. Die wahre Lebens-Lust ist: Im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen. Die erogenen Zonen sind auch im Alter noch lebendig, ein Intermezzo mit uns selber und die feine Kunst mit uns allein zu sein eröffnet ganz neue Räume. Mit Hingabe das Spiel im miteinander und das Flirten neu kreieren. Es will noch was Werden im Wandel der Zeit. Auch ein »alter Scherben« hat noch Glanzkraft, in Heiterkeit wird das Leben gefeiert.

Dietlinde Ellsässer, Do. 19. November, 20 Uhr, Sparkassen Carré, Tübingen, www.ksk-tuebingen.de/veranstaltungen