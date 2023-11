Diogenes Quartett auf Schloss Kapfenburg

Das Diogenes Quartett wurde 1998 in München gegründet und gehört inzwischen zu den renommiertesten deutschen Streichquartetten unserer Zeit. Das Repertoire des Ensembles ist breit gefächert und erstreckt sich von der Klassik über die Romantik bis hin zur Gegenwart. Stefan Kirpal,Gundula Kirpal, Alba González i Becerra und Stephen Ristau haben ein breitgefächertes Repertoire und werden auf Schloss Kapfenburg »Novemberträume« mit Werken von Haydn, Mendelssohn und Ravel präsentieren. Am Donnerstag werden sie außerdem ihr Kinderprogramm spielen, das von der Bundesinitiative NEUSTART KULTUR gefördert wird. Die berühmte Geschichte der Musketiere wird von den Musikern selbst erzählt, eingebettet in die Musik Ludwig van Beethovens.

»Novemberträume«, Do, 23. November, 19.30 Uhr,

»D’Artagnan und die 3 Musketiere«, Fr. 24. November, 16 Uhr, Schloss Kapfenburg , Lauchheim,

www.schloss-kapfenburg.de