Dirty Dancing in Concert, 21.04.25

Das beliebte Showhighlight Dirty Dancing in Concert verspricht eine einzigartige Kombination aus Kino-Atmosphäre und Live-Musik. Gezeigt wird eine Zeitreise zurück in die 60er Jahre.

Bei Dirty Dancing in Concert darf sich das Publikum nicht nur auf den Film in voller Länge freuen, sondern ebenso auf eine herausragende Untermalung durch grandiose Sänger*innen und Tänzer*innen, die die unvergesslichen Songs live und synchron zum Film darbieten. Dabei wird der Film auf Deutsch gezeigt und die Songs in der Originalversion gespielt. Ein multimediales Live-Erlebnis, das zum Mitwippen einlädt, gute Laune verbreitet und die Fans – egal ob groß oder klein – direkt mitreißt. Der zeitlose Klassiker erzählt die Geschichte einer unvergesslichen Sommerromanze und begeistert mit dem legendären Soundtrack und den mitreißenden Tanzszenen. Patrick Swayze und Jennifer Grey spielten ihre berühmtesten Rollen an der Seite von Jerry Orbach und Cynthia Rhodes.

Mo. 21. April, 20 Uhr, Liederhalle, Stuttgart, www.musiccircus.de