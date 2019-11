Bei »Disney on Ice: das zauberhafte Eisfestival« begeben sich die Gäste auf eine fantastische Reise durch glitzernde Landschaften, verwunschene Schlösser und spektakuläre Unterwasserwelten mit all ihren Lieblingscharakteren aus dem Disney Universum. Zu erleben ist die spektakuläre Show vom 6. bis zum 8. März 2020 in der Stuttgarter Porsche-Arena.

Kinder und Erwachsene können zusammen mit der Entdeckerin Vaiana die Segel setzen, wenn sie in Deutschland ihr Debüt live auf dem Eis gibt und ein spannendes Abenteuer mit dem mächtigen Halbgott Maui beginnt. Vaiana wurde vom Ozean auserwählt über das Meer zu segeln, um die Inselbewohner und auch den Rest der Welt zu retten. Die Zuschauer werden hautnah miterleben, wie sie das gestohlene Herz von Te Fiti mit ihrer Furchtlosigkeit und unglaublicher Stärke zurückbringt. Die Liebe zu ihrer Insel Motunui, dem Meer und der Seefahrt werden ihre stärkste Motivation sein, um diese Mission zu erfüllen.

Werden es die beiden Schwestern Anna und Elsa aus »Disney: Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren« anschließend schaffen, gemeinsam mit dem lustigen Schneemann Olaf und dem charmanten Naturburschen Kristoff mit seinem treuen Rentier Sven, den Sommer zurückzuholen? Natürlich dürfen hier auch die beliebten Songs »Lass jetzt los« und »Im Sommer« nicht fehlen. Eine Gruppe liebenswerter Banditen trifft die freche und mutige Rapunzel mit ihrem Kompanion Flynn aus »Disney: Rapunzel – neu verföhnt« auf ihrer Suche nach den schwebenden Lichtern.

Zudem dürfen sich die Besucher auf eine 1980er Pop-Montage zu »Disney Arielle – Die Meerjungfrau« freuen, wenn die Krabbe Sebastian mit seiner Band bei einem spektakulären Auftritt mit den bekannten Songs die Unterwasserwelt zum Tanzen bringt. Darüber wird das Publikum von »Disney: Die Schöne und das Biest« das verzaubert, wenn das Biest und die verwunschene Entourage seines Schlosses im Mittelpunkt eines eindrucksvollen Auftritts für Belle stehen.

Die Geschichten der Disney-Prinzessinnen begeistern schon seit jeher Mädchen in der ganzen Welt. Ihre bewundernswerten Charakterzüge und starken Botschaften ermutigen sie, selbstbewusst zu sein und ihren Träumen zu folgen.

Auch im Leben der heutigen Mädchen sind die Geschichten der Disney Prinzessinnen lebendig und begleiten sie getreu nach dem Motto: Für jedes Kind, das an sich glaubt, gibt es eine Prinzessin, die beweist, dass alles möglich ist: »Glaube an Dich!« ame

Disney on Ice präsentiert das zauberhafte Eisfestival, 6. bis 8. März 2020, Porsche Arena, Stuttgart, www.stuttgart-live.de