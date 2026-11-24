Django Asül blickt bissig, humorvoll und herrlich fies auf die Highlights und Flops des Jahres 2026 zurück – ein Jahresrückblick voller Wortwitz, Kuriositäten und Lachgarantie! Wer nach vorne fährt, sollte den Blick nach hinten nicht vergessen. Das lernt man schon in der ersten Fahrstunde. Und das Jahr 2026 hat einen eigenen Abend im Rückspiegel wahrlich verdient. Mit bissigem Blick, urkomischen Wortwitz und wie immer energiegeladen nimmt Django Asül die Ereignisse der letzten zwölf Monate ins Visier. Ob Highlights oder Riesenflops, ob Politik, Gesellschaft oder Sport – nichts wird ausgelassen, aber garniert mit den unglaublichsten Kuriositäten des Jahres.

Mi. 16. Dezember, 20 Uhr, Kammerspiele, Ansbach, kammerspiele.com