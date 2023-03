Doch noch Pixner beim Kultursommer: Überraschungs-Jubiläumskonzert

Als Überraschungs-Jubiläumskonzert zum 30-jährigen Bestehen der Kulturstiftung Hohenlohe kommt das Herbert Pixner-Projekt noch zum diesjährigen Hohenloher Kultursommer – gewissermaßen als Überraschung, denn im Kultursommer-Programmheft ist das Konzert nicht zu finden. Am Freitag, 29. September um 19.30 Uhr gastiert das Quartett in der Pfedelbacher Stadthalle Nobelgusch. In gewohnter Weise gibt es dann wieder „finest handcrafted music from the alps“ mit Euphorie, Energie, Spannung und jeder Menge Improvisation – eine feurige Mixtur aus alpenländischer Musik, Flamenco, Gipsy-Jazz, Blues, Rock und Weltmusik, die ihresgleichen sucht. Er wird als Jimi Hendrix der Volksmusik bezeichnet oder als Frank Zappa der Alpen. Man vergleicht ihn mit Piazzolla und Paganini und dennoch hat der gebürtige Südtiroler Musiker über die Jahre einen völlig unverwechselbaren Musikstil kreiert und weiterentwickelt. Die Rede ist von Herbert Pixner, seines Zeichens Multiinstrumentalist, Komponist, Produzent und Namensgeber des Herbert Pixner Projekts.

Zusammen mit seinen kongenialen Bühnenpartnern Manuel Randi (Gitarren), Heidi Pixner (Harfe) und Werner Unterlercher (Bass) zählt das Herbert Pixner Projekt seit mittlerweile bald zwanzig Jahren zu den erfolgreichsten Vertretern der „neuen und progressiven Volksmusik“. Hier werden vielfältige Klangteppiche gewoben, es ist Platz für sanfte Melancholie und auch für vor nichts Halt machenden Ausbrüchen. Minimalistisch, schroff, episch und authentisch klingt das. Mit dieser unkonventionellen Mischung elektrisiert das „Herbert Pixner Projekt“ sein Publikum mit jedem Konzert auf ein Neues. Seit über 10 Jahren ist das Ensemble fester Bestandteil des Hohenloher Kultursommers.

Der Vorverkauf startet am Montag, 13. März 2023 ab 8.30 Uhr.

Karten und weitere Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle in Künzelsau, Tel 07940/18-348, ggf. an der Abendkasse oder auch im Internet: Platzgenau buchen unter www.hohenloher-kultursommer.de oder www.reservix.de