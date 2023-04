Dodokay im Reutlinger echaz.Hafen

Kaum angefangen, schon geht die aktuelle Dodokay-Tour »Vom Deng her« wieder zu Ende: Mit einem großen Open Air am 30. Juni im echaz.Hafen Reutlingen. Der Schwaben-Synchro-Grasdackel, der auf YouTube & Co. Millionen von Klicks eingesammelt hat, geht in seinen berühmt-berüchtigsten Stand-Ups mit der Erforschung seines eigenen Volksstammes einen Schritt weiter und verschafft dem Publikum tiefere Einblicke als je zuvor in die Seele der Schaffer, Denker, Häuslesbauer und Gelber-Sack-Naussteller. Und natürlich hat er dazu wieder auf der ganzen Welt Filme in ihren verschollenen schwäbischen Urfassungen aufgestöbert, die er auf der mitgebrachten Leinwand zeigt. Wer den Spagat zwischen Hollywood und Leimerstetten live erleben will, der muss sich die Dodokay-Show jetzt noch einmal anschauen.

Dodokay, Freitag 30. Juni, 20 Uhr, echaz.Hafen, Reutlingen

