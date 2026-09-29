»Dogfather« Martin Rütter ist auf Abschiedstour in Heidenheim, 29.10.26

Nach 30 Jahren im Einsatz für die Verständigung zwischen Mensch und Hund heißt es für Martin Rütter bald: »Schluss! Aus!« Mit seiner neuen und zugleich letzten Live-Tournee verabschiedet sich der Hundeexperte ab Oktober von seinem Publikum. Am Donnerstag, 29. Oktober, gastiert Rütter um 20 Uhr im Congress Centrum Heidenheim. Dabei verspricht der 56-Jährige einen Abschied, der vor allem eines sein soll: unterhaltsam, ehrlich und gewohnt schonungslos.

Rütter blickt auf eine außergewöhnliche Karriere zurück. Seit drei Jahrzehnten beschäftigt er sich mit dem Verhalten von Hunden und der Beziehung zwischen Zwei- und Vierbeinern. Mehr als 6.500 Mensch-Hund-Beziehungen soll er dabei bereits begleitet und gekittet haben. Mit »Schluss! Aus!« dreht der selbst ernannte »Dogfather« nun ein letztes Mal die große Live-Runde. Nach fünf erfolgreichen Tourneen und insgesamt mehr als 2,5 Millionen Zuschauern bei seinen Live-Shows soll der Vorhang endgültig fallen. Seine Leidenschaft für Hunde entwickelte Rütter bereits in jungen Jahren. Aufgewachsen in Duisburg-Homberg, träumte er zunächst von einer Karriere als Fußballnationalspieler. Nachdem dieser Plan an seinen eher überschaubaren läuferischen Fähigkeiten scheiterte, studierte er Sportpublizistik an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Parallel wuchs sein Interesse an der Tierpsychologie und insbesondere an der Beziehung zwischen Mensch und Hund. 1995 gründete er seine erste Hundeschule und entwickelte eine eigene Philosophie für eine individuelle und partnerschaftliche Ausbildung. Aus dieser Idee entstand ein großes Netzwerk: Rund 380 Menschen bildete Rütter bislang zu Hundetrainern aus. Heute arbeiten mehr als 150 Hundeschulen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Südtirol, Liechtenstein und auf Mallorca nach seiner Methode. Auch im Fernsehen ist Rütter seit 2003 präsent. Millionen Zuschauer verfolgen Formate wie «Der Hundeprofi – Rütters Team» bei VOX oder »Die Unvermittelbaren« bei RTL. Hinzu kommen zahlreiche Bestseller-Fachbücher mit mehr als 1,5 Millionen verkauften Exemplaren. Rütter ist damit längst weit mehr als Hundetrainer: Er wurde zum Entertainer und zu einer der bekanntesten Stimmen rund um das Zusammenleben von Mensch und Hund. Sein Engagement geht dabei über Training und Unterhaltung hinaus. Mit der Tierschutzinitiative »Adoptieren statt Produzieren« setzt sich Rütter für einen bewussteren Umgang mit der Anschaffung von Hunden ein. 2025 wurde daraus ein eingetragener Verein. In Heidenheim gibt Rütter nun noch einmal alles: fundierte Erkenntnisse, pointierte Geschichten und jede Menge Humor. »Schluss! Aus!« soll dabei nicht nur ein Abschied werden, sondern ein Dankeschön an sein Publikum und ein letzter Höhepunkt einer außergewöhnlichen Laufbahn.

Martin Rütter, Do. 29. Oktober, 20 Uhr, Congress Centrum, Heidenheim, imk-konzerte.de