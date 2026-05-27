Dominic Chamot, 27.06.26

Dominic Chamot zählt zu den herausragenden Pianisten seiner Generation. Bereits im Alter von zwölf Jahren wurde er in das Pre-College der Hochschule für Musik und Tanz Köln aufgenommen und machte früh mit internationalen Wettbewerbserfolgen auf sich aufmerksam. Konzerte führten ihn in renommierte Säle wie die Berliner und Kölner Philharmonie und den Palau de la Música Catalana in Barcelona. Seit 2024 wird er im Elite-Programm der École Normale de Musique in Paris gefördert. Chamot konzertierte in über 15 Ländern auf vier Kontinenten und arbeitete mit namhaften Dirigenten wie Jukka-Pekka Saraste und Cornelius Meister zusammen. alh

Dominic Chamot, Sa. 27. Juni, 19 Uhr, Schloss Ellwangen, ellwangen.de