Don Braden Quartett, 10.06.26

Der US-Saxophonist Don Braden zählt zu den prägenden Stimmen des zeitgenössischen Jazz. Mit seinem kraftvollen Ton und stilistischer Vielseitigkeit arbeitete er mit Größen wie Betty Carter, Wynton Marsalis, und Roy Haynes. Der aus Amsterdam stammende Kontrabassist Joris Teepe gehört zu Europas renommiertesten Jazzmusikern. Nach vielen Jahren in New York mit Künstlern wie Benny Golson, Randy Brecker, Rashied Ali und Billy Hart ist er heute weltweit als Bandleader gefragt. Braden und Teepe verbindet eine langjährige Zusammenarbeit mit 21 gemeinsamen Alben. Komplettiert wird das Quartett durch den Kehler Pianisten Stefan Sirbu und den US-Schlagzeuger Steve Altenberg.

Don Braden Quartett, Mi. 10. Juni, 20.30 Uhr, Tresor am Weberpark, Göppingen, www.jazz-ig.de