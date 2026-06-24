Donnerstags in die City: Open-Air-Sommerkonzerte in Neckarsulm (30.7. bis 20.8.26)

Expand Foto: Thomas Brandt La Diri

An vier Donnerstagen im Juli und August verwandeln hervorragende Bands und Gastronomen den Marktplatz wieder in eine große Event-Location. Die ortsansässigen Gastronomen sorgen mit Speisen und Getränken dafür, dass »Donnerstags in die City« zu einem unschlagbaren Gesamtpaket aus Musik, Unterhaltung und Gemeinschaftserlebnis wird. Beginn ist an allen Tagen jeweils um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Los geht‘s am 30. Juli mit Rebels of Rock. Die Band bringt energiegeladenen Pop-Rock mit klarer Attitüde auf die Bühne. Mit präzisen Hooks, druckvollen Grooves und mitreißenden Live-Momenten schaffen sie eine Atmosphäre, die Herz und Füße zugleich bewegt. Eine Woche später, am 6. August, folgt La Diri, eine fünfköpfige Coverband, die seit 2013 mit Leidenschaft, Talent und Freude an der Musik begeistert. Ihr Repertoire reicht von Stevie Wonder über Marteria bis zu Santana und Kings of Leon – stets interpretiert im unverwechselbaren »La-Diri-Stil«. Am 13. August vereint die Band Snow Musik, Show und modernste Veranstaltungstechnik zu einem außergewöhnlichen Party-Erlebnis. Die aufwendig inszenierte Bühnenshow wird begleitet von aktuellen Chart-Hits über zeitlose Rock-Klassiker bis hin zu eingängigen Pop-Songs und mitreißenden Party-Hymnen. Last, but not least am 20. August: Knutschfleck rockt seit über 30 Jahren die Bühnen Deutschlands und hat mehr als 1.500 Konzerte gespielt – von kleinen Clubs bis zu Großevents. Ihre Hommage an die »Neue Deutsche Welle« hat sie zu einer der beliebtesten Partybands Deutschlands gemacht.

Do. 30. Juli bis Do. 20. August, Marktplatz, Neckarsulm, hierspieltdiemusik.info