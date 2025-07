Dorf of Tomorrow Festival in Möckmühl (2.8.25)

Das Dorf of Tomorrow startete mit einer simplen Idee: Dorf kann Festival! Die Veranstalter wollten zeigen, dass man in dem kleinen 280 Einwohner-Dorf Möckmühl-Korb mehr kann als nur Dorffestatmosphäre. Ein echtes Festival für Raver, das polarisiert. Einmal im Jahr öffnen sich die Tore des Festivals und ermöglichen das Eintauchen in das Dorf of Tomorrow. Für alle Rave-Freunde sind zwölf Stunden tanzen, feiern und gute Laune angesagt.

Dieses Jahr gibt es erstmals die Möglichkeit vor Ort zu campen. Die Camping-Area ist vom 1. bis 3. August geöffnet. So können Raver vor dem Festival entspannt anreisen und nach dem Festival ausgeschlafen und nüchtern abreisen! Denn, das ist den Veranstaltern besonders wichtig: Don‘t drink and drive!

Sa. 2. August, 15 Uhr, Hergstbachtalarena, Möckmühl-Korb

dot-festival.de