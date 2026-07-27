Dorf of Tomorrow Festival Möckmühl (7. & 8.8.26)

Eine Bühne, ein Rhythmus, eine Crew, zwei Tage Festival – das DORF OF TOMORROW steht für pure Energie, elektronische Sounds und dieses unvergleichliche Gefühl von Gemeinschaft und Familie. Wenn die Sonne untergeht und der Bass den Himmelerleuchtet, verschmilzt alles zu einem Moment, den man so schnell nicht vergisst. Gemeinsam raven, feiern und den Moment genießen – getragen von Beats und positiven Vibes. Und wer das volle Erlebnis sucht, übernachtet auf dem Campground – wacht auf mit Musik in der Luft und Freunden um sich herum. Als Top-Acts sind 2 Engel & Charlie, Noisetime und Zeuz bestätigt. Darüber hinaus sind Caro Vanee und viele mehr gebucht.

Fr. 7. & Sa. 8. August, Sennfelder Str. 21, Möckmühl-Korb

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