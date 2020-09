Die Dorfrocker im MORITZ-Interview: Albumpremiere am 2.10. auf der Sulmtal Alm

Die aus Funk und Fernsehen bekannte Party-Band Dorfrocker präsentieren ihr neues Album »Landgemacht« am 2.10. in einer ganz besonderen Umfeld – auf der Sulmtal Alm in Ellhofen. MORITZ spricht exklusiv mit Bandleader Markus über die neue Platte.

Könnt ihr euch für die Fans, die euch noch nicht kennen, kurz vorstellen?

»Wir sind die Dorfrocker, wir sind drei Brüder aus Franken, die zusammen Musik machen – eine wilde Stil-Mischung ohne Schubladen, wir machen einfach Stimmungsmusik. Im März 2007 hatten wir unseren ersten Fernsehauftritt bei bei Florian Silbereisen in der Samstagabend-ARD-Sendung gehabt. Seitdem haben wir zehn Alben veröffentlicht, mit den letzten drei Alben waren wir jeweils in den Top Ten in Deutschland. Vor drei Jahren waren wir sogar für den Echo nominiert in der volkstümlichen Kategorie. Wir haben 160.000 Facebook-Fans. Unser bekanntestes Lied ist das „Dorfkind“. Auf unserem neuen Album wollen wir eine etwas größere Bandbreite zeigen, neben den klassischen Stimmungsliedern ist auch die eine oder andere Ballade drauf.«

Wie kam es dazu, dass ihr die Live-Premiere eures neuen Albums auf der Sulmtal Alm feiern werdet?

»Eigentlich hatten wir unser Album schon viel früher veröffentlichen wollen. Aber durch Corona haben wir jetzt den 2. Oktober als Termin auserkoren. Wir kennen den Veranstalter gut – vor x Jahren waren wir mal auf einem Open Air in Neckarsulm. Als sich dann der Veröffentlichungstermin herauskristallisiert hatte, sind wir direkt ins Gespräch gekommen. Der Auftritt in der Sulmtal Alm wird unser erster Indoor-Auftritt seit Anfang des Jahres sein, insofern freuen wir uns schon ganz besonders darauf. Ich weiß, dass wir sehr viele Fans in und um Heilbronn haben.«

Wie war die Zeit der Corona-Beschränkungen für euch als Band?

»Für uns wurden in diesem Jahr 90 Termine abgesagt. Dadurch hatte man natürlich mehr Zeit, um sich hinzusetzen und neue Songs zu schreiben, zu arrangieren, zu produzieren. Das sind dann immer verschiedene Steps, die nacheinander erfolgen. Viele Änderungen im Produktionsablauf gab es bei uns glücklicherweise nicht – wir machen ja ganz viel selbst. Unser Sänger ist derjenige, der arrangiert, der produziert – da gab es durch Corona keine Änderungen, der sitzt ja so oder so in seinem Keller.«

Wie groß ist bei euch seit den Einschränkungen der Auftrittsdurst?

»Als der Lockdown losging, hatten wir einen Song veröffentlicht mit dem Titel „Stille Helden“ – der ist im übrigen auch auf der CD drauf. Das hat sich im Internet zu einem viralen Hit entwickelt. Wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir uns bei diesen Heldengruppen bedanken wollen, haben uns eine mobile Bühne besorgt und touren seit Anfang Juni durch ganz Deutschland. Das war natürlich alles etwas gewöhnungsbedürftig, da aufgrund der Vorschriften je nach Bundesland und Region nur wenige Fans dabei sein durften und die Karten dann sehr schnell vergriffen waren. Den Leuten, die da waren, hat es aber sehr viel Freude bereitet, dass sie endlich mal wieder aus dem Haus gehen und trotz Abstand, Mundschutz etc. wieder ein bisschen feiern konnten.«

Was erwartet Fans auf dem neuen Album?

Foto: Dorfrocker

Es ist handgemachte Musik, alles mit Live-Instrumenten eingespielt, nichts aus der Dose. Nahezu alle Lieder stammen aus eigener Feder, und nicht von irgendwelchen Schreibern, die uns als Band nicht kennen und da irgendetwas machen, das gar nicht zu uns passt. Wir haben den großen Vorteil, dass wir in den letzten 13 Jahren über 1600 Live-Auftritte gehabt – da können wir immer viel antesten und entwickeln ein Gespür dafür, was funktionieren könnte und was nicht. Das kann man dann alles für das Album nutzen. Die Songs auf der neuen Platte beruhen auf drei Bausteinen: Zum einen die klassischen, lustigen Dorfrocker-Songs, die man von uns kennt. Dann, wie der Albumtitel „Landgemacht“ schon besagt, Lieder über die Themen Land, Heimat und Herkunft – wir sind ja selber Dorfkinder und versuchen immer wieder, auch persönliche Erlebnisse zu verarbeiten. Und der dritte Baustein sind etwas gefühlvollere Lieder, die das Gesamtpaket abrunden.«

Worauf freut ihr euch bei dem Auftritt auf der Sulmtal Alm am meisten?

»Es wird toll sein, mal wieder in die Region zu kommen, da haben wir immer gute Erinnerungen dran gehabt. Wir haben ja sogar einen Fanclub in Heilbronn, wir freuen uns also, auch das eine oder andere bekannte Gesicht mal wieder zu sehen. Neue Lieder das erste Mal präsentieren zu können, ist sowieso immer etwas besonderes – gerade hier: Als wir 2015 das erste Mal ein neues Album in der Region präsentiert haben, sind wir anschließend direkt auf Platz 4 der Album-Charts gelandet – das deute ich also auch für dieses Mal als gutes Omen.«

Schwäbisch-alpines Alm-Feeling und die Dorfrocker – passt das zusammen?

»Wer uns schon mal gesehen hat, weiß: Eines unserer Markenzeichen ist die Lederhose, ein weiteres ist das Akkordion. Das passt natürlich super in das Thema hinein. Wir fühlen uns auf Almen und in alpinen Umgebungen, wo es auch um das Thema „Heimat“ geht, immer sehr wohl – insofern passt das doch wie die Faust aufs Auge!«

Habt ihr eine Botschaft an eure Fans bzw. an die Besucher der Sulmtal Alm?

»Wir freuen uns riesig auf eine tolle Albumpremiere und hoffen, dass viele gut gelaunte Feiergeister kommen und mit uns unter den aktuellen Hygienebestimmungen endlich mal wieder ein bisschen feiern können.«

Die Dorfrocker in der Sulmtal Alm

Freitag, 2. Oktober, 18:30 Uhr

Sulmtal Alm, Ellhofen

alle Informationen zu allen Events und Tickets unter www.sulmtal-alm.de