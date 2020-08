Dorfrocker präsentieren neues Album

Die Dorfrocker überzeugen schon seit Jahren auf den Festivalbühnen der Republik, doch auch in Krisenzeiten zeigt das Trio seine Stärken. So hat sich der Song »Stille Helden« zu der Hymne für die Helfer in der Corona-Krise entwickelt. Am 2. Oktober präsentieren sie ihr neues Album in der Sulmtal Alm, die im Stil einer alpinen Skihütte und typischer Alpendeko gebaut ist. Hier finden nicht nur besondere Events statt, es gibt auch immer Leckeres aus der schwäbisch-alpinen Küche zu essen und es können Betriebsfeste, Weihnachtsfeiern und private Feiern gebucht werden – alles immer unter Berücksichtigung der aktuellen Abstands- und Hygienebestimmungen.

Es ist ein durchdachtes Gesamtkonzept mit Alpenflair, das die Eventagentur City Event in die Region holt. Die Gäste der Sulmtal-Alm erwartet eine zum Alm­charakter passende Speise- und Geträn­ke­auswahl mit einer Mischung aus alpiner und schwäbischer Küche. Von Kässpätzle und Rösti bis Zwiebelrostbraten ist für jeden was dabei. Es wird ein buntes und abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm geben. Die Gäste sitzen an Tischen an einem festen Sitzplatz, alles findet konform mit den jeweils aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen statt.

Los geht‘s am 2. Oktober mit dem Grand Opening, bei der die Eröffnung mit einem besonderen Highlight gefeiert wird: Die Dorfrocker unplugged, im ganzen deutschsprachigen Raum etabliert und bekannt aus zahlreichen TV-Auftritten, weihen mit der offiziellen Präsentation ihres neues Album die Bühne ein. Ihr Song »Stille Helden« ist zur Hymne für Corona-Helfer schlechthin geworden. Dabei wird wieder der übliche Dorfrocker-Sound am Start sein. »Seit Jahren sind die drei Standbeine unserer Alben lustige Lieder, gefühlvolle Lieder und Botschaften vom und fürs Land. Damit können unsere Fans auch bei diesem Album rechnen« erklärt Markus Thormann.

Auch er freue sich auf den Auftritt in der Sulmtal Alm. »Wir kennen die Region ja ohnehin sehr gut und hatten immer mal wieder Auftritte in Gelmersbach und Neckarsulm, die uns positiv in Erinnerung geblieben sind. Dass wir einen Auftritt mit unserem Albumrelease verbinden können, freut uns natürlich besonders. « Für die Fans hat Thormann eine klare Botschaft für die Zukunft: »Tapfer bleiben und nicht den Kopf hängen lassen. Für den passenden Sound dafür sorgen wir«.

Auch Enzo Paolo, die Kächeles und Peter Moreno sind mit von der Partie.

Die Dorfrocker in der Sulmtal Alm,

Freitag, 2. Oktober, 18.30 Uhr,

Sulmtal Alm, Ellhofen

alle Informationen zu allen Events und Tickets unter www.sulmtal-alm.de