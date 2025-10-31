Comedy, die ins Leben trifft von Doris Reichenauer, 21.11.25

Freche, authentische Comedy, die mitten ins Herz trifft: Doris Reichenauer, bekannt aus dem Kabarett-Duo Dui do on de Sell, begeistert mit ihrem neuen Solo-Programm »Jetzt hat’s gschnacklt…«. Mit viel Humor erzählt sie von Alltagsgeschichten, die jeder kennt – von kleinen Katastrophen bis zu großen Triumphen. Doris nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch den Alltag, gewürzt mit scharfem Witz und frechen Pointen. Sie wirft einen schonungslosen Blick auf die Zeit nach der Lebensmitte, zeigt aber auch, dass das Leben noch voller Überraschungen steckt. Charmant und mit einem Augenzwinkern feiert sie das, was im Leben angekommen und gewachsen ist. Wer ihre Shows kennt, weiß: Hier bleibt kein Auge trocken, und das Zwerchfell wird ordentlich trainiert. »Jetzt hat’s gschnacklt…« ist ein humorvoller Abend voller echter Geschichten und viel Herz.

Doris Reichenauer, Sa. 21. November, 20 Uhr, Gemeindehalle Nattheim, www.vhs-nattheim.de