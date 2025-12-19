Doris Reichenauer, 28.12.26

Frech, authentisch und mitten ins Herz, so begeistert Doris Reichenauer in ihrem Solo-Programm »Jetzt hat’s gschnacklt…«. Mit schonungslos ehrlichem Blick erzählt sie Alltagsgeschichten, die so treffend sind, als hätte sie in das Tagebuch des Publikums geschaut. Von kleinen Pannen bis zu großen Lebensmomenten nimmt sie alles humorvoll ins Visier und zeigt, dass auch nach der Lebensmitte noch viele Abenteuer warten. Mit charmantem Augenzwinkern lädt sie dazu ein, über sich selbst zu lachen und bekannte Situationen neu zu sehen. Besonders berührend sind die Momente, in denen klar wird, dass das, was man im Leben weitergegeben hat, wirklich Wurzeln schlägt – dann weiß man: »Jetzt hat’s gschnacklt…«. Fans schätzen ihren scharfen Humor und ihre frechen Pointen. Dieses Programm garantiert einen Abend voller Lachen, Wiedererkennen und unvergesslicher Comedy-Momente.

Doris Reichenauer, So. 28. Dezember, 19 Uhr, Uditorium, Uhingen, c2concerts.de